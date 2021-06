Warum das Baggerballett am Schloss Frankleben tanzt

Frankleben - Der Teich des Franklebener Wasserschlosses ist nicht wiederzuerkennen. Das Wasser ist nur noch eine Lache, aber immerhin ausreichend für die Frösche, die nach wie vor nachts ihre Konzerte anstimmen. Ansonsten aber ist dort eine Baustelle, auf der sich die Bagger quasi die Schaufeln in die Hand geben. Der Teich wird entschlammt.

„Ein Wunder, dass das gelungen ist“, freut sich Franz Pacher Theinburg, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Stiftung Kulturgut Schloss Frankleben. Denn seit er das Schloss 2007 kaufte und später in die Stiftung überführte, wurde dort bereits dreimal gebaggert, „aber immer nur an der Oberfläche gekratzt“, ist sein Eindruck angesichts der jetzt ausgebaggerten etwa 2.000 Kubikmeter bis zu der Lehmschicht, die höchstwahrscheinlich beim Anlegen vor mehreren Jahrhunderten eingebaut wurde.

Rund zwei Meter dick war der Schlamm

Rund zwei Meter dick war der Schlamm, der sich seitdem am Grund gebildet hatte. Weil der Teich aber heute als wertvolles und schützenswertes Biotop gilt, gelang es, die Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) aus Bitterfeld als Trägerin für das Projekt zu gewinnen. Die Arbeit zugunsten der Fauna und Flora sei ein Ausgleich zu den Maßnahmen, die die MDSE auf der Hochhalde Schkopau ausführt, weiß Franz Pacher Theinburg zu berichten. Er würde sich übrigens wünschen, dass der Schlamm wiederverwendet wird, denn der sei reich an Inhaltsstoffen, ist er sich sicher.

Der Erker ist jetzt farblich gestaltet. (Foto: Diana Dünschel)

Die Teichentschlammung begann im April. Zwischendurch mussten die Arbeiten unterbrochen werden, als sich eine Ente am Ufer entschloss, zu brüten. Nun soll alles bis zum Monatsende fertig sein. Dann können die Pumpen abgestellt und wieder Wasser eingelassen werden. „Das bewegt mich sehr“, sagt Franz Pacher Theinburg. Denn sein großer Traum wäre ein Schlossteichfest. Überhaupt werde es hier mit Bänken am Ufer in schönen Sommernächten sicher romantisch.

„Das Wort Gottes gilt in Ewigkeit“

Zur Romantik kommt noch ein weiterer neuer Blickfang. Denn in den vergangenen Wochen war auch der Erker des Haupteinganges für Arbeiten eingerüstet. Er konnte restauriert und farblich gestaltet werden. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Saalesparkasse machten die Finanzierung dort sowie für die Restaurierung weiterer Säle innen möglich. Nun ist am Erker das Gerüst wieder abgebaut, und es kommt nicht nur der Schriftzug wieder zum Vorschein, der übersetzt „Das Wort Gottes gilt in Ewigkeit“ bedeutet. Auch die Wappen der Familie von Bose, die mehr als 600 Jahre lang Besitzer des Rittergutes war, und ihrer Ahnen strahlen in voller Farbenpracht. Freilich sind diese Arbeiten noch nicht ganz beendet. Die Wappen am Treppenaufgang können aber ohne Gerüst bearbeitet werden.

Passend zu diesem Stand der Schlosssanierung kommen nach der langen Corona-Pause endlich auch wieder Gäste, um es sich anzuschauen. Franz Pacher Theinburg empfängt mittlerweile regelmäßig Pilger auf dem Jakobusweg. Und nachdem das altehrwürdige Gemäuer 2019 zum Hochzeitsschloss erklärt wurde, findet im Juli die erste Feier statt. (mz)