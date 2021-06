Warum beim Brückenbau in Langeneichstädt noch immer Baustopp herrscht

Langeneichstädt - Zwei Wochen nachdem beim Brückenneubau über die „Stöbnitz“ in Langeneichstädt ein Haus schwer beschädigt wurde, herrscht auf der Baustelle weiter Baustopp. Zwei Gutachten wurden laut dem Müchelner Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) inzwischen in Auftrag gegeben. Eines soll die Schäden am Haus bewerten, an dem sich mehrere Risse bildeten. Ein zweites soll den Baugrund beurteilen.

Man warte jetzt auf die Auswertung, so das Stadtoberhaupt. Oberste Priorität habe die Sicherung des Hauses. Wöchentlich sitze man nun zu entsprechenden Beratungen mit allen Beteiligten zusammen. Der Neubau der Brücke in der Bachstraße war nötig geworden, um bei Starkregen Überflutungen angrenzender Straßen zu unterbinden. (mz)