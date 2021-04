Warum Badestege rund um Schkopau weiterhin ein Problem sind

Schkopau - „Die Badestege sind versicherungstechnisch nach wie vor problematisch“, sagt Andreas Rattunde (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Ordnungsausschusses der Gemeinde Schkopau. Dieses Thema beschäftigt die Gemeinde schon länger.

Badestellen müssen ausreichend gesichert sein

Ein Urteil des Bundesgerichtshofs hatte seinerzeit dazu geführt, dass Kommunen in die Pflicht genommen werden, wenn es um die Sicherheit an Badestellen geht. Daraufhin hatte der Kommunale Schadensausgleich (KSA), der für Schäden von Städten und Gemeinden haftet, die Kommunen davor gewarnt, Badestellen nicht ausreichend abzusichern.

Sobald eine Stadt oder Gemeinde an einem See Anlagen schafft, die zum Baden anregen, muss sie entsprechende Sicherungsmaßnahmen, wie etwa einen Rettungsschwimmer, vorhalten und ist verantwortlich, wenn es zu einem Unfall kommt. „Da reicht schon ein Toilettenhäuschen oder eben ein Steg aus“, führt Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) vor Augen.

Badestege rund um Schkopau bleiben weiterhin ein Problem

Es genüge nicht, ein Schild mit einem Warnhinweis aufzustellen. Die Gemeinde habe bereits vorgeschlagen, die Stege am Raßnitzer und Wallendorfer See mit Geländern zu versehen, um sie sicherer zu machen. Doch auch das sei nicht genug, so Ringling. „Es könnte jemand auf das Geländer klettern und herunterfallen“, habe es seitens des KSA geheißen.

„Dieses Problem dürfen wir nicht aus den Augen verlieren“, betont der Ausschussvorsitzende Rattunde. Im Prinzip gebe es nur zwei Möglichkeiten: „Entweder, man gibt es in private Hände oder man baut solche Anlagen gar nicht erst auf.“ Wie die Gemeinde das Problem löst, ist noch in der Schwebe. Es könne dazu kommen, so Ringling, dass die Stege zurückgebaut werden. Auch, wenn das eigentlich niemand wolle. „Das wäre die radikalste und auch kostenintensivste Lösung.“

Der Bürgermeister hofft jedoch, dass sich noch andere, einfachere Wege auftun. Er hatte im vergangenen November an der Sitzung des Innenausschusses des Landtags teilgenommen. „Das Thema ist in der Landespolitik angekommen.“ Der KSA mache bislang jedoch nicht den Eindruck, dass sich an der Situation etwas ändert. „Es ist einfach ein schwieriges Thema.“ (mz/Laura Nobel)