Warum Bad Lauchstädt nun gleich zwei Goethe-Radangebote schaffen will

Bad Lauchstädt/MZ - Ein gutes Jahr ist es her, dass Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) ankündigte, dass die Goethestadt einen Goetheradweg initiieren will. Von der Geburtsstadt des Dichterfürsten, Frankfurt, über seine Hauptwirkungsstätte Weimar bis zu seinem Studienort Leipzig soll der führen und natürlich auch durch Bad Lauchstädt.

Dafür wollte Runkel den eher unbekannten bestehenden Weg unter diesem Namen verlegen. Doch nach der Ankündigung war von dem Projekt wenig zu hören, andere Vorhaben dominierten: die vorerst abgeblasene Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 und natürlich die Ther-me.

„Wir wollen noch im September den Fördermittelantrag stellen.“

Die habe Priorität gehabt, räumt Runkel ein. Der Goetheradweg ist dennoch nicht vom Tisch, im Gegenteil: „Wir wollen noch im September den Fördermittelantrag stellen.“ Nicht für den Radwegebau, sondern für die Sanierung der Kurparkvilla, die die Stadt vor Jahren von den Historischen Kuranlagen abgekauft hatte und die seither nach gescheiterten Verwendungsideen vor sich hin modert. Sie soll künftig das „Goetheradhaus“ werden, sagt der Bürgermeister. Dafür seien der Stadt Fördermittel in Aussicht gestellt worden.

Die dürften auch dringend notwendig sein, denn die Kommune rechnet mit Baukosten von 1,5 Millionen Euro. „Die komplette Villa soll behindertengerecht hergerichtet werden. Im Keller soll es eine Radwerkstatt geben, im Obergeschoss Notunterkünfte für Radler“, erklärt Runkel. In der mittleren Etage sollen Gemeinschaftsräume entstehen und Büros für die Beschäftigten der Kur- und Tourismus GmbH.

Runkel hält weiterhin am linearen Radweg von Frankfurt nach Leipzig fest

Die wäre noch zu gründen. Sie soll, so waren die letzten Pläne, auch formal Besitzer der Therme sein, so diese denn kommt und die Goetheradwege betreuen. Ja, plural. Denn Runkel hält weiterhin am linearen Radweg von Frankfurt nach Leipzig fest, aber mittlerweile hat sich eine andere Idee hinzugesellt, die zuerst umgesetzt werden soll: die Goethe-Acht. Die soll von Lauchstädt über Leipzig und Freyburg nach Weimar und dann zurück über Jena und Naumburg in die Goethestadt führen.

Dort, so stellt es sich Runkel vor, könnte das logistische Zentrum sein: „Damit wir hier die Räder verleihen können, die Leute hier das Auto stehen lassen.“ Es soll ein einwöchiges Programm auf dem Weg angeboten werden, die neue GmbH würde sich um Hotelbuchungen und Pannenservice kümmern. Und wenn die Radler nach einer Woche zurückkehren, könnten sie vielleicht ins Theater oder später eben mal in die Therme geht, erläutert Runkel seine Idee.

„Dann würden wir auch mit der Vermarktung beginnen.“

Sobald die Mittel für die Kurparkvilla genehmigt sind, will er Gespräche mit den Kommunen, die an der Goethe-Acht liegen, führen. Eine geplante Veranstaltung mit anderen Städten zum Thema Radwege, sei letztes Jahr coronabedingt ausgefallen, berichtet der Bürgermeister, der damit rechnet, dass die Arbeiten an der Villa im kommenden Jahr starten und 2023 fertig sein könnten. „Dann würden wir auch mit der Vermarktung beginnen.“ Steht die Goethe-Acht soll der Goetheradweg folgen.

Bad Lauchstädt will dabei den groben Verlauf vorgeben, die detaillierte Routenführung dann den Anrainerkommunen überlassen. Dabei sollen überall möglichst vorhandene Radwege genutzt werden.