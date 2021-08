Wahlkreis 73 und 74: MZ lädt zu zwei Wahlforen

Was ist der Wahlkampf ohne direkte Debatte der Bewerber? Nur halb so schön. Deshalb lädt die Mitteldeutsche Zeitung gemeinsam mit dem Saalekreis und den Städten Merseburg und Bad Dürrenberg sie, liebe Leser, zu zwei Wahlforen ein.

Die Kandidaten der sechs Bundestagsparteien CDU, AfD, Linke, SPD, Grüne und FDP aus dem Wahlkreis 74 debattieren am Dienstag, 31. August, um 19 Uhr im Ständehaus Merseburg. Diese Veranstaltung wird voraussichtlich auch für den Offenen Kanal aufgezeichnet. Die Bewerber dieser Parteien im Wahlkreis 73 treffen am Donnerstag, 9. September, im Rathaus Bad Dürrenberg aufeinander.

Aufgrund von Corona gilt für beide Veranstaltungen die 3G-Regel. Zudem ist die Zahl der Gäste begrenzt. Wir bitten Sie daher, sich vorab anzumelden – entweder per E-Mail an redaktion.merseburg@mz.de oder per Post an MZ-Redaktion, Entenplan 9, 06217 Merseburg. Bitte geben Sie jeweils das Stichwort „Wahlforum“ plus den gewünschten Ort an.