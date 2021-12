Vorrang für die Kinderärzte

Merseburg/MZ - „Wann geimpft werden kann, hängt von den Impfstofflieferungen ab“, sagt Frigga Rößler. Die Kinderärztin aus Querfurt ist skeptisch, ob die Impfkampagne für die Fünf- bis Elfjährigen noch in diesem Jahr in ihrer Praxis beginnen wird. Vergangenen Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) eine bedingte Impfempfehlung für diese Altersgruppe gegeben. Die ersten Chargen des Kindervakzins von Biontech/Pfizer sind in der Auslieferung. „Sobald die da sind, werde ich mitimpfen“, sagt die Medizinerin.

So wie sie es bereits seit Sommer bei den älteren Kinder ab zwölf Jahren hält. Dort sei die Nachfrage gut, nur die gelieferten Mengen des Biontech-Impfstoffs können damit nicht mithalten. Der kommt bei den Jugendlichen fast ausschließlich zum Einsatz. Auch von Eltern jüngerer Kinder habe sie schon Nachfragen erhalten. „Da haben wir schon vereinbart, wann wir das umsetzen können.“ Bei Kindervakzinen ist noch größere Koordination gefragt als bei denen für Erwachsene. Denn hier reicht ein Fläschen für zehn statt sechs Dosen. „Da muss man so planen, dass nicht verschwendet wird“, erläutert die Kinderärztin.

Auch Kreis will Angebote machen

Sie und ihre Kollegen sollen sich vorrangig um die Impfungen der Kinder kümmern. So sagt es der Kreis, so sagt es auch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KV): „Der Kinderarzt, der das Kind betreut, sollte der erste Ansprechpartner sein. Er kennt die jungen Patienten am besten.“ Es könnten aber auch Haus- oder Facharztpraxen die Spritzen geben, sofern sie über entspreche Erfahrungen mit dem Impfen von Kindern verfügten.

Die Entscheidung, ob er impft oder nicht, trifft jeder Kinder- und Jugendarzt selbst. Bei einer Abfrage der KV in der vergangenen Woche hatten sich 87 von ihnen in Sachsen-Anhalt bereit erklärt. 40 von ihnen würden bei Bedarf auch in Impfzentren helfen. Was den Beginn der Impfkampagne bei den Fünf- bis Elfjährigen angeht, ist der Ärzteverband optimistischer als Rößler. Die Praxen hätten vergangene Woche erstmals Impfstoff bestellen können, erklärt Sprecherin Heike Liensdorf. Anfang dieser Wochen sollten die ersten Fläschen bereits in den Apotheken eintreffen und von dort aus weiterverteilt werden.

Impfbeginn vor Weihnachten

Auch Christina Kleinert rechnet damit, dass die Impfungen noch vor Weihnachten beginnen. Die Ordnungsdezernentin ist für das Impfangebot des Saalekreises zuständig. Das solle auch bei den Kinder ergänzend zu dem der KV-Ärzte sein. „Wir haben letzte Woche Kinderimpfstoff bestellt. Wir erwarten, dass der spätestens nächste Woche ankommt.“ Dann will der Kreis Sonderaktionen für Kinder durchführen. Genaue Termine sollen noch bekanntgegeben werden.

Sein Vakzin bezieht der Kreis über das Land, das knapp 20.000 der zunächst rund 2,4 Millionen an Deutschland gelieferten Impfdosen erhält. Die Versorgung der niedergelassenen Ärzte läuft über ein separates System via Apotheken. Anders als beim Erwachsenenimpfstoff soll es hier laut KV keine Mengenbegrenzung pro Arzt geben.

„Das Gros der Verläufe bei Kindern ist mild.“ Frigga Rößler, Kinderärztin

Wie groß die Nachfrage sein wird, dazu wagt die Ärztevertretung keine Prognose. Die Stiko hatte die Impfung für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen, bei den übrigen Kindern ist sie nach Beratung auf Wunsch der Eltern möglich. Wie würde Ärztin Rößler mit solchen Bitten umgehen? „Wenn Eltern ihr Kind impfen lassen möchten, haben sie in der Regel einen Grund“, antwortet die Medizinerin. Wenn es etwa jemanden mit Immunschwäche in der Familie gibt oder die Kinder regelmäßig mit ins Pflegeheim gehen, rät sie zur Impfung.

Corona hat eh schon erheblichen Einfluss auf ihren Praxisalltag. Die hohen Inzidenzen würden sich stark auswirken. Und vor allem in der Altersgruppe, die nun geimpft werden kann, waren sie zuletzt besonders hoch. Rößler berichtet: „Das Gros der Verläufe bei Kindern ist mild. Wir hatten noch keinen Patienten, der beatmet werden musste. Aber eine Reihe von Kindern, gerade größere, ist schon stark erkrankt.“