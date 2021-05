Vorfahrt missachtet: Frau wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Lettewitz - Am Montagmorgen gegen 06.15 Uhr ist es an der Kreuzung der Landstraße 161/ L50 in Höhe der Einmündung Lettewitz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 46-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit einem 52-jährigen Pkw-Fahrer zusammen.

Die Frau musste durch Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug herausgeschnitten werden und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Die Straße war zeitweilig gesperrt. (mz)