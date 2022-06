Von Kuchen, Rosen und Mord

Zöschen - Eines der leckersten Heimatfeste der Region ist das Zöschener Kuchenessen, auch wenn es dieses Jahr am 6. Juni coronabedingt to go, also zum Mitnehmen, stattfinden muss. Die Tradition hätte es ohne die Besitzer des örtlichen Rittergutes nie gegeben.

