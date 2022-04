Von der Handdruckspritze bis zum Tanklöschfahrzeug - 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Großkayna

Grosskayna/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Großkayna kann 2021 ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Axel Himmel, seit 45 Jahren Feuerwehrmann im Dorf und nun mit 68 Jahren Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung, hat deshalb in Chroniken geblättert und sich mit Kameraden unterhalten, die sich noch an die Anfangsjahre erinnern können. Seit Monaten fasst er seine Erkenntnisse in Beiträgen in der Braunsbedraer Heimatzeitung „Bote des Geiseltales“ zusammen. Sie sind die Hauptgrundlage für diesen Artikel.