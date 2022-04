Vier Tricks der Telefonbetrüger: Vorsicht bei diesen Maschen

Gauner treiben im Saalekreis ihr Unwesen. Mit welchen Maschen sie versuchen, an hohe Geldsummen ihrer Opfer zu kommen und was die Polizei rät.

Merseburg/Querfurt/MZ - Schon wieder ist es passiert: Ein Mann aus dem Saalekreis ist Opfer einer Betrugsmasche am Telefon geworden. Ein 84-jähriger Merseburger übergab laut Polizeiangaben am Montag circa 5.000 Euro Bargeld sowie Schmuck an unbekannte Täter. Sie hatten ihm gegenüber am Telefon angegeben, dass sein Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe. Mit dem Geld solle er vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Schockanruf nennt sich diese Masche.