Vier Tage, 3000 Kilometer: Helfer holen 102 Ukrainer in Saalekreis

Freiwillige aus Weißenfels und dem Saalekreis hatten sich am Freitag mit Klein- und Reisebussen an die rumänisch-ukrainische Grenze aufgemacht. Nun sind sie zurück von ihrer erfolgreichen Mission.

Am Ziel: Fast vier volle Tage waren die zehn freiwilligen Helfer unterwegs, um ukrainische Flüchtlinge in den Saalekreis zu holen.

Merseburg/MZ - Kurz nach 17 Uhr sind Henrik Pflugmacher und seine Mitstreiter am Ziel. Merseburg. Dort, wo die fünf Kleinbusse und ein Reisebus am Freitagabend voll beladen mit Sachspenden für die Ukraine und ihre fliehenden Bürger aufgebrochen sind. Nun, 94 Stunden später, von denen sie nur gut sechs in einer Pension geschlafen haben, sind zumindest die Vans nach 3.000 Kilometer Tour an die rumänisch-ukrainische Grenze bei Siret zurück. An Bord haben sie die ersten gut zwei Dutzend von insgesamt 102 Kriegsflüchtlingen, die ihr Konvoi in den Saalekreis bringt.