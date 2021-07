Verletzte bei zwei Unfällen im südlichen Saalekreis

Merseburg/MZ - Sonnabendnachmittag ist es im südlichen Saalekreis zu zwei Unfällen mit Verletzten gekommen. Gegen 13 Uhr passierte ein Unfall auf der Autobahn musste in dieser Richtung längere Zeit gesperrt in Richtung Leipzig. Zwei Personen wurden schwer verletzt. neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn musste in dieser Richtung längere Zeit gesperrt werden. Gegen 14.20 Uhr stießen auf der B 181 in Richtung Leipzig am Abzweig Tragarth drei Pkw zusammen. Drei Personen wurden verletzt. Zwei davon mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das teilte die Polizei mit.