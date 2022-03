Unterstützung für Ukraine(r) im Saalekreis: Wo und wie kann ich helfen?

Merseburg/MZ - Die Akteure um die Stadt Merseburg bitten derzeit von direkten Sachspenden im Mehrgenerationenhaus abzusehen. Ihnen fehle derzeit der Platz zum Sortieren. Sie bitten daher um Geldspenden an den Impuls e.V., auch um die Kosten für den Reisebus nach Rumänien zu refinanzieren. Wer etwa Möbel für die Einrichtung der Wohnungen spenden möchte, möge das konkrete Angebot am besten per Email an ukrainehilfe@merseburg.de senden.

Der Saalekreis eröffnet derweil am Dienstag eine neue Annahmestelle für Sachspenden in der ehemaligen Kik-Filiale im bisherigen Brühl-Center (jetzt Markt-Galerie) in Merseburg. Sie ist montags, dienstags, donnerstags, freitags von 8 bis 15 Uhr und mittwochs von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Was wird benötigt?

Dringend benötigt werden laut Kreis unter anderem Möbel (Feldbetten und Tragen, neue Matratzen, Betten , Elektroherdplatten), neue Textilien (Schlafsäcke, Bettbezüge, Kopfkissen, Bettdecken, Handtücher), Babyartikel (Windeln, Nahrung, Flaschen, Kinderspielzeug, Babydecken), Hygieneartikel und Verbandskästen. Nicht benötigt würden Lebensmittel und, wie auch bei der städtischen Aktion, Kleidung.

Eine Übersicht zu Hilfsaktionen für die Ukraine im Saalekreis finden Sie an dieser Stelle. Sammelstellen gibt es neben Merseburg auch im Querfurt, Petersberg, Bad Lauchstädt sowie im Geiseltal.

Wenn Sie Unterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung stellen wollen, dann können Sie sich beim Saalekreis auf dieser Seite melden.