Unfallschwerpunkt Baustelle A9: So oft hat es bei Günthersdorf schon gekracht

Die Großbaustelle auf der A9 ist zum Unfallschwerpunkt geworden. Was bislang passiert ist und wie lange noch mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Günthersdorf/Großkugel/MZ - Auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel herrscht regelmäßig das Verkehrschaos. Seit März wird dort die Fahrbahn saniert - in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West sowie in der Gegenrichtung zwischen Großkugel und Bitterfeld-Wolfen. Anstelle der drei Spuren in jede Richtung stehen nur zwei zur Verfügung. Das hat häufige Staus zur Folge. Polizei und Feuerwehrkräfte müssen regelmäßig zu Verkehrsunfällen anrücken.