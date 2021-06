Unfall nahe Oppin: Pkw missachtet Vorfahrt und kollidiert mit zwei weiteren Autos

Landsberg - Am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr ist es in Landsberg, im Irtsteil Oppin an der Autobahnauffahrt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 37-jähriger Pkw-Fahrer bei der Auffahrt auf die Autobahn die Vorfahrt eines 45-jährigen Fahrers, weshalb beide Fahrzeuge miteinenander kollidierten.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge gegen einen weiteren Pkw eines 44-Jährigen geschleudert. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen im Alter von 45, 44, 37, 29, drei und ein Jahr leichtverletzt und in umliegenden Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. (mz)