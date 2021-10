Unfall in Leuna: Pkw-Fahrerin übersieht 13-jähriges Kind, das schwer dabei verletzt wird

Leuna/MZ - Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr ist es in der Liebigstraße in Leuna zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 13-jähriges Kind mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Emil-Fischer-Straße entlang und wollte in die Liebigstraße einfahren.

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin übersah dabei das vorfahrtsberechtige Kind und kolledierte mit ihm. Es wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.