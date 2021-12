Wettin-Löbejün/MZ - In den frühen Morgenstunden des Dienstages ist es auf der Autobahn 14 zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Pkw-Fahrer auf dem im linken Fahrstreifen und kollidierte in Höhe der Anschlussstelle Löbejün mit einem vor ihm hochgeschleuderten Benzinkanister. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.