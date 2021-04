Unbekannter überfällt Tankstelle - Angestellte erleidet Schock

Merseburg - Ein Unbekannter hat am Montagabend in Merseburg eine Tankstelle überfallen und beraubt. Der Mann betrat gegen 22.20 Uhr den Verkaufsraum in der Thomas-Müntzer-Straße und forderte die Heruasgabe von Bargeld, so eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen.

Der mit einem Mund-Nasenschutz Maskierte bedrohte die Angestellte und einen sich im Verkaufsraum befindenden Kunden mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Der Kunde wurde aufgefordert, den Laden verlassen. Die 59 Jahre alte Angestellte übergab schließlich mehrere hundert Euro an den Täter, der darauf die Flucht ergriff.

Die von der alarmierten Polizei eingeleitete Suche nach dem mit dunklem Oberteil und roter Jogginghose bekleideten Mann, blieb erfolglos. Auch eine Fährtenhund kam zum Einsatz.

Die 59-jährige Angestellte und der 61 Jahre alte Kunde erlitten einen Schock und mussten ärztlich versorgt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (mz/mad)