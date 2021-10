Nike Turnschuhe in einem Laden.

Bad Dürrenberg/MZ - Ein 20-Jähriger hat am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr den Diebstahl von zwei Paar Turnschuhe der Marke Nike angezeigt. Wie die Polizei mitteilte, stellte er die Sneaker im Hausflur seines Mehrfamilienhauses in der Breite Straße in Bad Dürrenberg ab, wo sie anschließend gestohlen wurden. Der Wert der Schuhe liegt bei rund 240 Euro.