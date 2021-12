Unbekannte zündeln am Bad Dürrenberger Rathaus

Bad Dürrenberg/MZ - Unbekannte haben offenbar versucht, einen Brand am Bad Dürrenberger Rathaus zu legen. Wie erst auf der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag bekannt wurde, hatten Mitarbeiter am Dienstagmorgen an einer Revisionsklappe im Bereich der im Rathaus untergebrachten Bibliothek Brandschäden bemerkt. „Da ist Material in die Klappe gesteckt und angezündet wurden“, berichtete Kathrin Berghaus, Amtsleiterin für zentrale Dienste. Das Feuer sei von allein ausgegangen, Teile des hinter der Klappe liegenden Schachtes seien jedoch durch die Hitze geschmolzen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Stadt noch nicht beziffern.

Berghaus vermutete, dass das Feuer am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag gelegt worden sei. „Wäre der Schaden am Montag schon gewesen, hätten wir das gesehen.“ Die Polizei sprach auf Anfrage von einem Verteilerkasten seitlich am Rathaus, den Unbekannte zwischen 20 und 7 Uhr versucht hätten, anzuzünden. Die Amtsleiterin berichtet zudem, dass vor dem Schacht auch ein Laubhaufen entzündet wurde.

Keine Videoüberwachung

Der Hauptausschuss diskutierte den Vorfall in einem Atemzugang mit einer unangemeldeten Demo von gut 100 Gegnern der Coronamaßnahmen, die am Montagabend vom Markt zum Rathaus und zurück führte. Sie endete laut Polizei gegen 18.45 Uhr. Störungen habe es nicht gegeben. Bürgermeister Christoph Schulze betonte am Freitag: „Es ist nicht gesichert, dass der Brand im Zusammenhang mit der Demo zu sehen ist.“ Die Polizei erklärte hierzu: „Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Eine Videoüberwachung gibt es im Bereich der Bibliothek nicht.“