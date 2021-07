Unbekannte stehlen bei Einbruch in Schkopau Werkzeug im Wert von 30.000 Euro

Schkopau - Am Montagmorgen hat sich gegen 06.00 Uhr An der Bober in Schkopau zu einem Einbruch ereignet. Laut der Polizei drangen unbekannte Einbrecher auf ein Firmengelände ein und öffneten gewaltsam einen Container.

Die Einbrecher stahlen unter anderem ein Notstromaggregat, Trennschleifer, Kabel und weitere verschiedene elektronische Geräte aus dem Container. Weiterhin wurden von dem Gelände noch zwei Rüttelplatten und eine Laderschaufel eines Baggers entwendet. Bisher wird der Schaden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Krinimaltechnik kam zur Spurensuche und-sicherung vor Ort zum Einsatz. (mz)