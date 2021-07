Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Zwintschöna

Halle (Saale)/MZ - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Zwintschöna (Saalekreis) einen Fahrkartenautomaten am S-Bahn-Haltepunkt Dieskau gesprengt. Die Tat wurde gegen 2.15 Uhr bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der Automat in der Bahnhofsstraße wurde erheblich beschädigt. Die bisher unbekannten Täter ließen die Scheine mitgehen, dass Kleingeld ließ man ersten Erkenntnissen nach zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.