Überraschungen in der Zeitkapsel der Mösthinsdorfer Dorfkirche

Mösthinsdorf - Was steckt eigentlich in den Kugeln hoch oben auf den Dächern der Kirchtürme, Rathäuser oder anderer historischen Gebäude? Das erfährt man meist erst, wenn der Turm beziehungsweise sein Dach saniert wird. Jetzt war es in Mösthinsdorf soweit: Die kupferne Kugel, die seit langem von einer grünen Patina überzogen war, wurde im Rahmen der Turmsanierung heruntergeholt und geöffnet.

Doch so einfach war das nicht. Die Handsäge konnte sich nur langsam in das Metall fressen. Schließlich musste sogar die Flex ran, um die Turmkugel so öffnen zu können, dass die Zeitkapsel herausgeholt werden konnte. Auch diese war fest verschweißt.

Was wird sich wohl in der Kapsel verbergen?

Die Spannung unter den Anwesenden - darunter Pfarrer Christoph Schuster, Architektin Sina Stiebler und der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Chef des Heimatvereins und seit Anfang des Jahres auch Bürgermeister der Gemeinde Petersberg Ronny Kirmm – wuchs von Minute zu Minute. Was wird sich wohl in der Kapsel verbergen?

Die war zwar nicht allzu groß, brachte schließlich aber wahre Schätze zum Vorschein. Münzen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, einschließlich DDR-Aluminiumgeldstücke, ein Stück eines Kalenders für das Jahr 1832, uralte handgeschriebene Schriftstücke aus demselben Jahr sowie ein Brief von 1885 des damaligen Pastors waren darunter. Einige Fundstücke sind arg in Mitleidenschaft gezogen, vor allem die handschriftlichen, die fast auseinanderfallen. Was in ihnen genau aufgezeichnet wurde, muss noch erforscht werden. Und natürlich wurden auch alte Zeitungen beziehungsweise Zeitungsausschnitte geborgen: Berichte über die 800-Jahr-Feier im Jahr 1980 von Möst, das einst mit Hinsdorf zu Mösthinsdorf wurde. 1980 war die letzte Turmkugelöffnung. Das belegen auch die „Freiheit“ vom 18. April 1980 als Tageszeitung und eine Ausgabe der evangelischen Wochenzeitung „Die Kirche“ vom Sonntag, 20. April 1980.

„Das Baumaterial taugte damals teilweise nicht viel, wie das zu DDR-Zeiten eben war“

Damals habe man unter anderem Kupfer auf dem Dach verbaut, das nur mit Hilfe der Partnergemeinde aus Ingelheim gekauft werden konnte. Die hatte 2.000 Mark gespendet, sagt Pfarrer Christoph Schulz. Dass überhaupt an dem Kirchengebäude, dessen Ostgiebel einzustürzen drohte, etwas getan wurde, hatte man dem Mösthinsdorfer Müllermeister Kurt Dölle zu verdanken. Man nahm den Ostgiebel ein Stück ab und mauerte wieder auf. Das ganze Dach musste abgenommen werden. Und auch der Turm wurde in Angriff genommen. „Das Baumaterial taugte damals teilweise nicht viel, wie das zu DDR-Zeiten eben war“, erinnert sich der 71-jährige ehemalige Gerüstbauer Hans-Dieter Finkengräfe, der 1980 mit dabei war, als aus zehn Meter hohen Holzleitern ein Gerüst für den Turm gebaut wurde. Er weiß auch noch genau, dass die Sanierungsarbeiten von der Staatssicherheit argwöhnisch beäugt wurden.

Die Kirchturmsanierung jetzt rund 40 Jahre später war aufgrund eines Risses im Mauerwerk dringend notwendig. Sie wird - wie die Sanierung des Kirchenschiffes und die Errichtung des Hauses für den Mösthinsdorfer Heimatverein - vom Architekturbüro „Denk“mal Architekten“ aus Magdeburg unter Leitung von Sina Stiebler realisiert. Das ist jetzt der zweite Bauabschnitt . Möglich wurde er durch EU-Mittel aus dem Leader-Programm. „Weitere Gelder kommen von der Stiftung Kirchenbau, dem Kirchenkreis, Lotto-Toto und unserem Heimatverein“, so Ronny Krimm. Auch die Gestaltung des Kirchengartens gehöre zum Bauabschnitt. (mz)