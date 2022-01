Tschüss Papier-Fleppe!

Merseburg/MZ - Egal, ob rosa oder grau - anders als beispielsweise Personalausweis oder Reisepass hatten Führerscheine in der Vergangenheit keine begrenzte Gültigkeitsdauer. Das änderte sich jedoch 2013 durch eine Änderung der Fahrerlaubnisverordnung. Künftig soll es in allen EU-Staaten einen neuen einheitlichen Führerschein geben. Alte Führerscheine müssen deshalb bis zu einem bestimmten Stichtag umgeschrieben werden. Die neuen Ausweise im Kartenformat sind dann nur noch 15 Jahre gültig.

Tausende Führerscheine verlieren ihre Gültigkeit

Damit nicht alle Autofahrer gleichzeitig zu den Führerscheinstellen rennen, soll das Ganze gestaffelt passieren. Allerdings endet die erste Frist schon am 19. Januar 2022 - nämlich für all die, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden. „Mit Stand 12. Januar sind mindestens noch 4.536 BRD-Führerscheine und 2.555 DDR- Führerscheine der Jahrgänge 1953-1958 noch zu tauschen. Die Führerscheine der Leute, die zugezogen sind, sind nicht berücksichtigt, da diese im System erst erfasst werden, wenn der Umtausch beantragt wird“, erklärt Annett Sonderhoff, Amtsleiterin des Straßenverkehrsamtes des Saalekreises. Da man bereits seit 1999 Papierführerscheine tausche, seien seitdem jährlich zwischen 3.000 bis 5.000 Dokumente umgetauscht worden. „In den ersten Jahren waren das vor allem die Lkw- und Busfahrer, die tauschen mussten.“

Fahrerlaubnisklassen bleiben erhalten

Allein im Jahr 2021 sind bei der Behörde 8.019 Papierführerscheine aus unterschiedlichen Jahrgängen getauscht worden. Im Jahr 2022 waren es bisher 322.

Da es sich ja nur um einen Umtausch des Dokumentes handele, blieben die erworbenen Fahrerlaubnisklassen erhalten, so Sonderhoff. Lediglich bei den Klassen C und CE sowie D und DE, die ja nur bis zum 50. Geburtstag Gültigkeit haben, seien diese erloschen, wenn nicht eine Verlängerung beantragt wurde.

Wer erwischt wird, zahlt

Nach Ablauf der Umtauschfrist wird der alte Führerschein ungültig. Wer dann damit fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die - falls man erwischt wird - mit einem Verwarngeld von 10 Euro geahndet wird. Allerdings hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt die Frist zum Umtausch der Führerscheine faktisch um ein halbes Jahr verlängert. Das solle den derzeit schwierigen Bedingungen bei den Führerscheinstellen Rechnung tragen, erklärte Ministerin Lydia Hüskens.

Die erste Umtauschfrist endet zwar am 19. Januar 2022. Bis 19. Juli 2022 werde jedoch davon abgesehen, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten, wenn Betroffene, die in Sachsen-Anhalt unterwegs sind, nicht fristgerecht neue Papiere vorweisen könnten, so die Ministerin. Man werde auch versuchen, mit Unterstützung anderer Länder eine bundeseinheitliche Regelung herbeizuführen.

Aktuell kann es im Straßenverkehrsamt des Saalekreises zwar auch zu Wartezeiten kommen. Dennoch könnte man den Umtausch sowohl in der Hauptstelle in Merseburg (Amtshäuser 31) als auch in der Nebenstelle in Halle (Hansering 19) ohne Termin und ohne telefonische Anmeldung beantragen, hieß es jetzt.

Neuer Führerschein kommt per Post

Mitzubringen sind der Führerschein, ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, ein aktuelles biometrisches Passbild – das kann nicht vor Ort erstellt werden - und die Antragsgebühr von aktuell 25,30 Euro. Das Straßenverkehrsamt bittet um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Coronalage und des erhöhten Besucherandranges der neue Führerschein seinen Besitzer nur postalisch erreichen kann. Er wird gegen eine zusätzliche Gebühr von derzeit 5,10 Euro direkt von der Bundesdruckerei per Einwurf-Einschreiben nach Hause versandt. Damit entfallen die Abholung und die damit verbundene Wartezeit.

Sprechzeiten des Straßenverkehrsamtes: Mo bis Fr 9-12 Uhr, Di 13-18 Uhr, Do 13-15 Uhr. Aufgrund des hohen Besucherandrangs ist es möglich, dass eine Stunde vor Schließung keine Wartemarken mehr ausgegeben werden. Es gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht.