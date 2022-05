Treffen Lieferengpässe in der Fahrradindustrie auch den Saalekreis?

Merseburg/Braunsbedra/MZ - Bis zu zwei Jahren Lieferzeit für Fahrräder. Das ist seit Beginn der Coronapandemie nichts ungewöhnliches mehr. Doch ist das auch in unserer Region so? „Zu Beginn der Coronapandemie hatten wir die ersten Lieferzeitensprünge“, erzählt Maik Walther. Er leitet den Einkauf des Unternehmens VSC Bike in Allstedt, Mansfeld-Südharz, welches auch die Fahrräder für den Fahrradverleih „Bikes-Fun & Holiday“ in Braunsbedra produziert. „Die Lieferzeiten sind ins Unermessliche gestiegen. Von einem halben Jahr auf ungefähr eineinhalb Jahre“, ergänzt er.