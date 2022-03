Tödlicher Unfall auf der A9 am Kreuz Rippachtal

Bad Dürrenberg/Lützen - Bei einem Auffahrunfall auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Bad Dürrenberg und dem Kreuz Rippachtal ist am späten Mittwochnachmittag ein Pkw-Fahrer getötet worden. Dieser war gegen 17 Uhr mit seinem Wagen kurz vor dem Autobahnkreuz in Fahrtrichtung München auf einen Lkw aufgefahren. Die Person wurde durch die Wucht der Kollision in dem Autowrack eingeklemmt. Versuche der alarmierten Rettungskräfte, sie zu reanimieren, schlugen fehl. Die Richtungsfahrbahn München ist wegen der Kollision zeitweise komplett gesperrt worden. Für die Bergungsarbeiten sind unter anderem Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Dürrenberg, Tollwitz und Kötzschau vor Ort.