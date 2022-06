Timon Kniewel (Linke): Wahlrecht ab 14 und mehr Lehrlingsgeld

Er ist 23 Jahre alt • ist in Merseburg aufgewachsen, lebt in Halle und studiert Politikwissenschaften und Soziologie. • Hobby: Fahrradtouren • Lieblingsessen: Chilli con Carne • Lieblingsmusik: Seite er 16 ist, ist er Fan der Band „Green Day“.

Er hat begonnen, sich für Politik zu interessieren und sich in der Linksjugend zu engagieren, als die Nazis in seiner Heimatstadt aufmarschiert sind, und sich Merseburg dem braunen Mob mit bunter Vielfalt entgegengestellt hat. Damals sei er 16 gewesen, erzählt Wahlhallenser Timon Kniewel. „Später hab’ ich festgestellt, dass viele junge Leute aus Sachsen-Anhalt weg wollen. Das ist immer noch so.“ Spätestens nach dem Studium würden sich viele wegorientieren. Er wolle mit seiner Kandidatur nicht nur zeigen, dass es junge Menschen gibt, die bleiben, sondern auch denen, die wegwollen, eine Perspektive im Heimatland bieten. „Um Dinge besser zu machen.“ Im außerparlamentarischen Bereich gebe es zwar die „Fridays for future“-Bewegung, doch auch in kommunalen Gremien müssten junge Leute eine Stimme haben.