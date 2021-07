Tierischer Besuch für Polizisten im Saalekreis

Halle (Saale)/MZ - Zwei Polizisten im Saalekreis hatten am Wochenende ungeahnten Besuch in ihrem Streifenwagen. Wie die Polizeiinspektion Halle am Montag mit einem Augenzwinkern mitteilte, hatte sich plötzlich eine Katze im Fahrzeug breit gemacht.

Über diesen tierischen Besuch freuten sich unsere 👮👮‍♀️ am Wochenende im Saalekreis.

Die kleine Fellnase 🐱 tauchte plötzlich auf und erkundete unerschrocken den Funkwagen. Nach ein paar Streicheleinheiten ging die Streife durch's Revier weiter.#MondayMotivation pic.twitter.com/huJaQxSlqD — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) July 26, 2021

Der Vierbeiner habe den Streifenwagen unerschrocken erkundet, teilten die Beamten mit. Nach ein paar Streicheleinheiten hatten die Ordnungshüter ihr Fahrzeug dann aber wieder ganz für sich.