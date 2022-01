Temperaturrekorde in Bad Lauchstädt und Querfurt

Merseburg/MZ - Zum JSilvester und Neujahr gab es im südlichen Saalekreis gleich drei Temperaturrekorde. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienst knackte das Wetter in Bad Lauchstädt zu Silvester mit 15,1 Grad Celsius den bisherigen Rekord. Seit 1947 ist das die höchste Temperatur, die an der Wetterstation je aufgezeichnet wurde. Insgesamt sind es 1,6 Grad mehr als 2017. Die niedrigste Temperatur, die dort seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen wurde, liegt bei -20,4 Grad und war im Jahr 1978. Zu Neujahr verzeichnete Bad Lauchstädt mit 12,9 Grad über Null ebenso einen Rekord.

Auch in Querfurt gab es zum Ende des vergangenen Jahres einen Rekord. Die Wetterstation an der Loderslebener Mühle verzeichnete 14,2 Grad Celsius. 2017 waren es 12,7. Bemerkenswert sind diese Rekorde, weil nur wenige Tage davor extrem kaltes Wetter herrschte. An den Weihnachtsfeiertagen wurde dennoch kein Rekord gebrochen. Die Temperaturen in Bad Lauchstädt erreichten am zweiten Feiertag minus 13,1 Grad Celsius. Nur 1961 war es dort noch kälter. 16,5 Grad unter Null maß die Wetterstation. An den kommenden Tagen soll es im südlichen Saalekreis zwar nicht so kalt, dafür jedoch leicht regnerisch werden.