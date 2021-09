Technik-Ausfall bei der Saalesparkasse - Was im Saalekreis betroffen war

Halle (Saale)/Merseburg/MZ - Wegen eines Problems mit der Datenleitung eines Serviceanbieter kam es am Mittwochvormittag in 20 Filialen und sieben SB-Centern der Saalesparkasse zu einem Technikausfall. Wie die Saalesparkasse mitteilte, waren im Saalekreis die Filialen Gotthardstraße, Günthersdorf, Merseburg West, Mücheln, Niemberg, Roßbach, Schkopau, Teicha und Tollwitz sowie die Geräte im SB-Centerm Autohof Tornau betroffen.

Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Dabei musste ein 300 Meter langes, in sumpfigem Gelände liegendes Kabel ersetzt werden. „Die Probleme mit dem Erdkabel konnten behoben werden. Die SB-Technik und die Filialen der Saalesparkasse sind wieder einsatzbereit“, meldete die Saalesparkasse am Mittag. Die Saalesparkasse bittet ihre vom Geräteausfall betroffenen Kundinnen und Kunden um Entschuldigung.