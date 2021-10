Tatverdächtiger nach Scheunenbrand in Schafstädt festgenommen

Bad Lauchstädt/dpa - Nachdem am Montagnachmittag in Schafstädt eine Scheune in Flammen aufgegangen ist, geht die Feuerwehr bei der Brandursache inzwischen von Brandstiftung aus. Ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in der Nacht zum Dienstag vorläufig festgenommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Mann befinde sich in polizeilichem Gewahrsam, über sein weiteres Schicksal werde im Laufe des Tages entschieden.

Der Brand war in Schafstädt einem Ortsteil von Bad Lauchstädt ausgebrochen. Es entstanden über 600.000 Euro Sachschaden. Die Einsatzkräfte konnten die Scheune nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Im Gebäude waren den Angaben zufolge mehrere hundert Tonnen Wintergerste sowie Stroh und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse gelagert.