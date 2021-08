Tarifverhandlungen: Beschäftigte der Leuna Harze protestierten mit Kundgebung

Rund 80 Beschäftigte der Firma Leuna Harze versammelten sich am Mittwoch zu einer Protestkundgebung der IG BCE.

Leuna/MZ - Mit Trillerpfeifen, Fahnen und Warnwesten haben sich am Mittwochabend rund 80 Beschäftigte der Firma Leuna Harze auf dem Parkplatz am Haupttor versammelt. Sie waren dem Aufruf der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) - die sich in Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen befindet - zu einer Protestkundgebung gefolgt.

Tarifverhandlungen: Beschäftigte der Leuna Harze protestieren mit Kundgebung

Die Forderung der IG BCE in der aktuellen Tarifrunde ist die vollinhaltliche Anwendung der Flächentarifverträge Chemie Ost für die Beschäftigten in Leuna. Mehrere Gewerkschaftsvertreter sprachen bei der Protestaktion. Laut Jan Melzer, dem Verhandlungsführer der IG BCE, würden die Arbeitnehmer der Leuna Harze im Durchschnitt 25 bis 30 Prozent unter den Tarifbedingungen beschäftigt, die in der chemischen Industrie üblich seien. Das sei ein unhaltbarer Zustand.

„Es wird höchste Zeit, in das Humankapital zu investieren“, sagte Melzer. „Heute ist das die gelbe Karte. Wir hoffen, dass wir die rote Karte nicht ziehen müssen.“ Die Tür der Gewerkschaft stehe für die Geschäftsleitung offen. „Wir hoffen, dass Euer Arbeitgeber auf uns zukommen wird.“ Wenn nichts passiere, drohe ein Streik, kündigte der Gewerkschafter an. „Spätestens im September werden wir dann wieder hier sein.“