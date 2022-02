Tag des Notrufs: Das sind die Lebensretter im Saalekreis

Etwa 48 Mal pro Tag rücken Sanitäter und Notärzte im Saalekreis aus. Da es immer mehr Einsätze werden, hat das Deutsche Rote Kreuz in drei neue Fahrzeuge investiert, die sie auf zukünftigen Einsätzen unterstützen sollen.

Querfurt/MZ - „Die Unterschiede zwischen der Stadt und dem Dorf sind groß. In der Stadt ruft dich jemand, der seit drei Wochen Rückenschmerzen hat und auf dem Dorf muss gefühlt erst der Arm ab sein, bis der Notruf gewählt wird“, sagt Alexander Hausmann mit einem leichten Grinsen im Gesicht. Der Verwaltungsassistent im Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz ist selbst auch seit mehreren Jahren Notfallsanitäter und hat in seinem Beruf schon einiges erlebt. „Es macht einfach Spaß und ist unfassbar abwechslungsreich“, betont er.

Doch gleichzeitig ist man auch einem hohen Maß an Verantwortung ausgesetzt. Und das soll zum Tag des Notrufs gewürdigt werden. Seit 13 Jahren soll europaweit am 11. Februar auf die Notrufnummer 112 aufmerksam gemacht werden. Mit dem Ziel, diese noch bekannter zu machen – vor allem, dass sie im Notfall europaweit zur Hilfe führt.

Anlässlich des Tages schaut der Geschäftsführer des Kreisverbandes Merseburg-Querfurt, Thomas Schöneburg, auf die Zahlen der vergangenen Jahre: „2021 gab es in unserem Gebiet 12.422 Einsätze mit dem Rettungswagen und 5.455 Notarzteinsätze.“ Runtergerechnet macht das ungefähr 48 Einsätze pro Tag. Dazu kommen die Krankentransporte des DRK. Im vergangenen Jahr waren es im Bereich Merseburg-Querfurt 3.114.

Die drei neuen Fahrzeuge stehen auf dem Hof in Querfurt. (Foto: Katrin Sieler)

Alexander Hausmann ist der Meinung, dass die Zahl der Einsätze in den letzten Jahren gestiegen ist. Das läge zum einen daran, dass die Bevölkerung älter werde, aber auch viele junge Menschen schneller den Notarzt rufen. Im Vergleich zu 2020 gab es im letzten Jahr über 1.100 Einsätze mehr. Für die kommenden Jahre gibt es darum neue Unterstützung im Team. Dabei ist nicht die Rede von personellem Zuwachs, sondern fahrbarem. Der Kreisverband legte sich kürzlich drei neue Autos zu. Das letzte erst im Januar 2022 – ein Notarzteinsatzfahrzeug. Insgesamt gibt es im Verbreitungsgebiet drei davon. Eins in Querfurt und zwei in Merseburg. „Alle sechs Jahre werden alte Fahrzeuge zu sogenannten Reservefahrzeugen“, erklärt Schöneburg. Deswegen brauche man jetzt Neue.

Zusätzlich gab es noch einen neuen Rettungswagen und ein Mehrzweckfahrzeug. Die Ausstattung sei grundsätzlich dieselbe, nur dass Letzteres noch einen Tragestuhl als Zusatz hat. Die drei neuen Wagen haben, inklusive medizinischer Technik und Ausrüstung, einen Gesamtwert von ungefähr einer halben Million Euro. „Wir sehen unseren Beruf auch als Berufung“, sagt der Kreisgeschäftsführer. „Deswegen achten wir bei der Ausstattung auch darauf, dass sie nicht nur die nötigen Standards hat, sondern qualitativ hochwertig für uns, aber auch die Patienten ist“, ergänzt er. Zum Beispiel verfügt ein Auto über eine elektrohydraulische Fahrtrage, die das Heben erleichtert.

Insgesamt 88 Mitarbeiter aus sieben Rettungswachen kümmern sich im Gebiet Merseburg-Querfurt tagtäglich um das Wohl der Bürger. Und das, obwohl die Arbeit teilweise weniger geschätzt werden würde, als die von Polizisten oder Feuerwehren, sagt der Leiter des Rettungsdienstes Torsten Kruck. „Wir arbeiten so wie alle anderen, aber es wird uns schwerer gemacht“, meint Kruck. Er spielt damit auf das gesetzlich vorgeschriebene Vergabeverfahren des Kreises an, was alle sechs Jahre ansteht.

Dort müssen sich die Rettungsdienste um ihre Rettungsbereiche bewerben, auch wenn sie dort bereits Jahre tätig sind und moderne Anlagen errichtet haben. Wir als Rettungsdienst genießen nicht die Lobby, wie es wünschenswert ist, wenn die zu erbringenden Rettungsdienstleistungen nicht immer wiederkehrend neu ausgeschrieben werden müssten. “, schildert Schöneburg. Aktuell bewirbt sich das DRK wieder auf die Wachen in Querfurt, Mücheln, Braunsbedra und Bad Lauchstädt. Dort sind insgesamt 45 Mitarbeiter tätig, die nicht wissen, wie es in der Zukunft weiter gehe. „Wir hoffen sehr, mit unseren bisher erbrachten Leistungen wieder überzeugen zu können“, so Schöneburg.