Stürme tragen Strand in Frankleben ab

Stürme haben den Strand am Geiseltalsee in Frankleben weggespült.

Frankleben/MZ - Die Winterstürme haben nicht nur in den Wäldern wie im Ziegelrodaer Forst erheblichen Schaden angerichtet. Am Ostufer des Geiseltalsees wurde durch den starken Wellengang ein erheblicher Teil des Strandbereiches Frankleben abgetragen. Das war in der jüngsten Stadtratssitzung in Braunsbedra - Frankleben ein Thema.