Streit in Röpzig eskaliert, als drei Frauen Wahlplakate mit Farbe besprühen

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung in Folge von Vandalismus an Wahlplakaten in Schkopau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, besprühten drei Frauen in Röpzig, einem Ortsteil von Schkopau, mehrere Wahlplakate mit Farbe.

Zeugen, die dazu kamen, sprachen die Frauen auf ihr Verhalten an und es kam zunächst zu einer verbalen und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde auch Pfeffersprays eingesetzt. Mehrere Personen mussten wegen Augenreizungen medizinisch behandelt werden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. (mz)