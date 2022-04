Stehen die Testzentren im südlichen Saalekreis vor dem aus?

Die Auszubildende Marie Sophie Schmidt hilft in der Teststation in Bad Dürrenberg aus, um ein bisschen Geld zu verdienen.

Bad Dürrenberg/Querfurt/MZ - „Wenn es im Dezember über 1.200 Testungen waren, so sind es jetzt nicht mal 100“, erzählt Silke Wichmann, Geschäftsführerin vom Pflegedienst in Querfurt. In ihrer Praxis, in der sie die Tests auch durchführt, bleibe der Ansturm momentan definitiv aus, es sei sehr ruhig. Die meisten, die für einen Nasenabstrich vorbeikämen, wollen sich aus ihrer Quarantäne freitesten lassen oder haben eine Behandlung, für die weiterhin ein Test benötigt wird.