Stadtrat Leuna segnet Nachtrag für Haushalt ab

Leuna/MZ - Der Stadtrat Leuna hat mit 15 Ja-Stimmen einen Nachtragshaushalt für die Stadt beschlossen. Zwei Räte votierten in der jüngsten Sitzung dagegen, einer enthielt sich. Da die Stadt aufgrund von Gewerbesteuereinbrüchen und -rückzahlungen in finanzielle Schieflage geraten ist, war der Nachtragsetat notwendig. In dem Entwurf stehen nun nur noch Investitionsmaßnahmen, die die Stadt aus Verwaltungssicht bis zum Jahresende wirklich umsetzen kann.

Bei einer Investition gibt es eine Besonderheit: dem Saale-Elster-Kanal-Radweg. Der erste Teilabschnitt ist vom Lindenauer Hafen in Leipzig bis nach Günthersdorf vorgesehen. Insgesamt müsste die Stadt Leuna dafür rund 1,5 Millionen Euro zahlen. Dank Förderung wären es real jedoch nur 300.000 Euro. 150.000 Euro davon sind bereits für Maßnahmen wie Beschilderung und Hundekotbeutel entlang des Radweges veranschlagt. Der Stadtrat hat entschieden, diese Investition im Plan zu belassen, allerdings mit Sperrvermerk. Das heißt, der Stadtrat wird nochmals abschließend darüber abstimmen, ob die Maßnahme umgesetzt werden soll oder nicht.

„Es gibt aber keine Alternative“

Das Problem des Nachtragshaushaltes ist ein Rechtsverstoß. Die Stadt benötigt mehr Geld, als sie eigentlich an Krediten aufnehmen darf. Sie befinde sich in einer Patt-Situation, die nicht anders zu lösen sei, sagte Kämmerer Michael Leonhardt. Ob dieser Verstoß tatsächlich begangen werden muss, hänge damit zusammen, ob die Stadt es überhaupt schafft, alle geplanten Investitionen bis Jahresende umsetzt.

Rüdiger Patzsch (AfD) kritisierte, dass der Nachtragshaushalt gegen das Recht verstößt. „Es gibt aber keine Alternative“, sagte der Stadtratsvorsitzende Daniel Krug (FDP). Nicht einmal die Kommunalaufsicht sehe eine andere Lösung. „Dann sind die Vorschriften nicht richtig“, schlussfolgerte Patzsch.