Spergauer stellen historische Postkarten bereit

Spergau - Mit der Veröffentlichung historischer Postkarten erinnern wir nun schon eine geraume Zeit daran, wie es in den Dörfern des südlichen Saalekreises einst aussah. Diesmal zeigen wir Ansichtskarten aus dem Leunaer Ortsteil Spergau. Mehrere Spergauer haben sich dafür zusammengetan und ihre Schätze zusammengesucht. Eine Auswahl der zahlreichen Grußkarten zeigt diese Seite.

Die Kirche, der Gasthof zur Linde sowie die damalige Schule, in der sich heute ein Kindergarten befindet, sind auf dieser Spergauer Grußkarte angebildet.

Seit 2010 gehört Spergau zur Stadt Leuna. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort bereits im Jahre 973, als Schenkung von Kaiser Otto II. an die Kirche Merseburg. Eine Besonderheit des Ortes ist bis heute die Lichtmeß, die normalerweise immer im Februar gefeiert wird. Schon in der handschriftlichen Ortschronik aus dem Jahr 1688 finden sich erste Hinweise darauf. Seit 2018 ist die Lichmeß immaterielles Weltkulturerbe.

Oben zu sehen ist der Bäckerplatz, wo sich bei Oscar Rohmer ein Lebensmittelkonsum befand. An der Partie am Teich gab es einst eine Schule.

Wer der MZ zur Veröffentlichung Postkarten von Dörfern des Bereichs Merseburg-Querfurt (und deren Geschichte) zur Verfügung stellen möchte, wendet sich per Post an: Lokalredaktion Merseburg, Entenplan 9, 06217 Merseburg, oder per E-Mail an: redaktion.merseburg@mz.de. (mz/Laura Nobel)