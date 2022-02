Spergau blieb am Vormittag ohne Wasser

Spergau/MZ - In der Leunaer Ortschaft Spergau lief am Dienstagvormittag kein Wasser. Grund dafür war eine Havarie. „Im Zuge von Baumaßnahmen ist eine Leitung beschädigt worden“, erklärte Ina Poczatek, die Technische Leiterin des ZWA Bad Dürrenberg, dem Wasservorsorger der Ortschaft. Mitarbeiter waren rund vier Stunden vor Ort, um den Schaden zu beheben. Bei der Leitung handele es sich um eine Zuleitung aus dem Wasserwerk Daspig. Auf einem Leitungsabschnitt seien Einbauarbeiten eines Zählerschachtes erfolgt, als es zu der Beschädigung kam, so Poczatek. Da Fahrzeuge und Bagger vor Ort waren, konnte das Rohr zügig freigelegt werden. Noch vor zwölf Uhr war der Schaden behoben und die Wasserversorgung konnte wieder in Betrieb genommen werden. Zwischenzeitlich stellte der ZWA Bad Dürrenberg einen Wasserwagen für die Spergauer Kita zur Verfügung.