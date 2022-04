Spender für letzten Stück der Sanierung des Goethe-Theaters gesucht

Im Juni wird die vom Dichterfürst mitgestaltete Spielstätte in Bad Lauchstädt 220 Jahre alt. Als Geschenk will der Förderverein die beiden neuen Vorhänge sponsern. Das Ende des Jahre langen Umbaus ist in Sicht.

Bad Lauchstädt/MZ - Noch bedarf der neue gelbe Boden rund um das Lauchstädter Goethe-Theater täglicher Wässerung und Walzenpflege, damit die geschlemmte Wegedecke am Ende so aushärtet, dass sie dauerhaft hält. Viel Zeit bleibt dafür aber nicht mehr. Am 29. April sollen die Bauzäune um das neugestaltete Theaterumfeld verschwinden. Denn zwei Tage später hebt sich im historischen Gebäude erstmals in dieser Saison der Vorhang. Nein, Pardon, die Vorhänge. Denn neben der neuen Umgebung hat das Theater als finale Mosaiksteine der nun nach Jahren beendeten Komplettsanierung neue Sichtschutze für die Bühne bekommen.