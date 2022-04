Sonntagvormittag war Spargelanstich in Langeneichstädt beim Geiseltaler Spargel.

Langeneichstädt/MZ - Sonntagvormittag fand bei Spargelbauer Ingo Hindorf in Langeneichstädt der diesjährige Spargelanstich statt. Noch halten sich die Erntemengen aufgrund der Witterung in Grenzen. Aber den einzigen Spargel aus dem Saalekreis gibt es ab sofort wieder zu kaufen. In Langeneichstädt hat der Hofladen täglich geöffnet. Die Supermärkte der Region sind Partner des Familienbetriebs. Dazu kommen über 20 Verkaufsstände im Süden Sachsen-Anhalts.