Sorge um Grundschüler in Wallendorf: Wie kann das Verkehrschaos am Schulweg gelöst werden?

Jeden Morgen kommt es in dem engen Schulweg aufgrund von Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren, zum Verkehrschaos. Doch die Straße ist eine Sackgasse und für so einen Andrang nicht konzipiert.

Der Schulweg in Wallendorf ist eine Sackgasse. In Zukunft könnte er möglicherweise zu einer Einbahnstraße werden.

Wallendorf/MZ - Eigentlich ist der Schulweg in Wallendorf eine ruhige Straße mit wenig Verkehr. Eigentlich. Am frühen Morgen spielen sich in der kleinen Straße ganz andere Szenen ab. „Es ist teilweise abenteuerlich, was hier morgens los ist“, beschreibt Ortsbürgermeisterin Yvonne Schwope die Situation. Grund dafür ist die Grundschule. Durch die vielen Eltern, die morgens ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht bringen, herrsche für etwa eine halbe Stunde das Verkehrschaos.