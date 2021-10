So will die Leitstelle im Saalekreis bei Notfällen zukünftig schneller am Einsatzort sein

Eine neue App soll helfen bei Notfällen schneller am Einsatzort sein.

Merseburg/MZ - Ein Unfall, Personen sind in einem Fahrzeug verletzt. Für die Leitstelle ist es nun enorm wichtig, die Situation genau einschätzen zu können, um die richtigen Rettungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Nicht immer ist das anhand der Angaben der eingehenden Notrufe so möglich. Doch die Mitarbeiter der Leitstelle des Saalekreises, bei der die Anrufe über die 112 eingehen, haben seit kurzem eine neue Möglichkeit, um sich ein besseres Bild von der Lage vor Ort zu machen.

App EmergencyEye soll bei einer schnellen Rettung bei Notfällen helfen

EmergencyEye, also Notfallauge, heißt die Software. Mit ihr können die Mitarbeiter den Standort des Anrufers genau orten oder sich auf dessen Kamera aufschalten. „Beides aber nur nach Zustimmung durch den Anrufer“, betont Jörg Heinze, Leiter des Ordnungsamtes des Kreises. Für jeden Schritt müsse er separat zustimmen. Der Anrufer habe auch jederzeit die Möglichkeit, die Datenverbindung zu trennen.

Eine App oder Ähnliches muss nicht installiert sein, damit EmergencyEye funktioniert. Das System funktioniert damit also theoretisch bei jedem Notruf, der von einem Smartphone kommt. „Es wurde in der Leitstelle bereits mehrfach mit Erfolg eingesetzt“, berichtet Heinze. Etwa auch bei dem eingangs beschriebenen Szenario: „Durch den Einsatz von EmergencyEye konnte sich die Leitstelle über das Smartphone des Ersthelfers ein genaues Lagebild verschaffen.

App kann Personen verfolgen, die die deutsch Sprache nicht beherrschen

Es wurde erkannt, dass die Person im Fahrzeug eingeklemmt und nicht ansprechbar ist. Ohne Zeitverzug wurden die geeigneten Kräfte und Mittel alarmiert.“ Und man habe den Rettungskräften schon auf der Anfahrt detailliert die Lage vermitteln können, so dass diese notwendigen Maßnahmen bereits vorbereiten konnten.

Heinze berichtet jedoch auch, dass es beim Einsatz der Software vereinzelt schon zu Problemen gekommen sei, weil Notrufer, die für die Leitstelle filmten, für Gaffer gehalten worden. Der Ordnungsamtsleiter hofft, dass diese Situation durch die Aufklärung über EmergencyEye vermieden werden können. Die Software hat noch einen weiteren Nutzen. „Sollte ein Notruf von einer Person erfolgen, die die deutsche Sprache nicht beherrscht, so kann aus der Leitstelle heraus ein Chat mit sofortiger Übersetzung in mehrere Sprachen eröffnet werden.“