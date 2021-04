So plant der Saalekreis den ÖPNV

Merseburg - Mehr Haltestellen, neue Linienführungen, Verbindungen bis in die Wohnquartiere und die Innenstadt – so wollen der Saalekreis und sein Busunternehmen, die PNVG, den Stadtbusverkehr in Merseburg erweitern. Dieses Vorhaben ist auch Teil einer Antragsskizze, die Kreis und Havag für ein Bundesförderprogramm zur Stärkung des ÖPNV einreichen. Projekte im Gesamtumfang von 26 Millionen Euro sind darin aufgeführt.

„Es geht darum, durch mehr Angebot einen besseren ÖPNV zu schaffen“, erklärte Vinzenz Schwarz, Vorstand der Halleschen Verkehrs-AG, diese Woche im Kreiswirtschaftsausschuss das Grundanliegen. Im Erfolgsfall winkt eine Förderung von 80 Prozent, beteiligt sich das Land bis zu 95 Prozent. Allerdings schätzte Schwarz, dass von bundesweit 300 bis 400 eingereichten Antragsskizzen am Ende des Verfahrens nur 10 bis 20 Geld bekommen werden.

Mehr Busse im Speckgürtel

Zu dem beantragten hiesigen Ideenbündel zählen eine Reihe von Vorhaben in Halle, wie etwa eine verstärkte Busanbindung des Star Parks oder auch ein Ausbau des elektronischen Ticketangebots, das Papiertickets irgendwann überflüssig machen soll: „Wir wollen in den kommenden Jahren weg vom Fahrerticketverkauf“, sagte Schwarz, der sich auch vorstellen kann, dass Kunden irgendwann gar kein Ticket mehr kaufen brauchen, sondern die Bezahlung über die Standortortung des Handys läuft.

Einige Projektideen betreffen unmittelbar den Saalekreis. So liegt ein Schwerpunkt etwa darauf, die Verbindungen zwischen Umland und Stadtverkehr Halle zu verbessern. Dafür sollen unter anderem die Umsteigepunkte zwischen Buslinien, die aus dem Saalekreis kommen, und der Straßenbahn, wie sie etwa in Büschdorf, Trotha oder Ammendorf bestehen, ausgebaut werden. Parallele Linienführungen in der Großstadt sollen wegfallen, dafür der Takt der Busse im Speckgürtel erhöht werden.

Zwischen Merseburg und Teutschenthal soll eine Linie als Querspange eingerichtet werden. Wie Schwarz erklärte, sollen auch die technischen Systeme von OBS, PNVG und Havag verknüpft werden, damit man etwa gegenseitig auf die GPS-Ortung der Fahrzeuge zugreifen könne: „Dann kann der Busfahrer beispielsweise ansagen, dass die Straßenbahn noch erreicht wird.“ Auch könnten die Anzeigetafeln in Halle dann die tatsächlichen Abfahrtszeiten der OBS-Busse präsentieren.

Midibusse sollen rollen

Ein wesentlicher Baustein der Antragsskizze ist zudem der Stadtverkehr Merseburg: „Wir wollen öfter, aber mit kleineren Einheiten fahren. Ich fände es spannend, wenn wir wie in der Großstadt einen engen Takt hätten“, erörtert PNVG-Geschäftsführer Enrico Kretzschmar seine Vorstellung. Für deren Umsetzungen sollen kleinere Midibusse angeschafft werden, die dahin fahren könnten, wo die jetzigen großen Busse wegen ihres Gewichts nicht hindürfen – in die Innenstadt etwa, ins Fliegerstädtchen oder vor das Schloss.

Mit Hilfe der Fördermittel könnten vier dieser kleineren Busse bezahlt werden. Zudem sieht die Antragsskizze vor, beim MDV zwei neue Mitarbeiter einzustellen, die mit der PNVG neue Fahrpläne und Linien entwickeln. Einer davon hätte die Aufgabe, in Unternehmen zu gehen, zu fragen, wann die Mitarbeiter da sein müssten und von wo sie kommen, um den Fahrplan stärker auf die Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen.

„Wenn wir das Geld kriegen, wäre es schön, wenn nicht, machen wir es trotzdem, nur langsamer.“

PVNG-Chef Kretzschmar machte aber auch deutlich, dass der Stadtbusverkehr im Zweifelsfall auch ohne Fördermittelerfolg kommen soll. „Wenn wir das Geld kriegen, wäre es schön, wenn nicht, machen wir es trotzdem, nur langsamer.“ Die Ausschreibung für die ersten Midibusse ist bereits im Gange. Sollte alles klappen, könnten die ersten schon Ende des Jahres in Merseburg unterwegs sein.

Ob dann auch schon auf neuen Wegen, dahinter macht der Geschäftsführer noch ein Fragezeichen: „Wir müssen noch mit der Stadt absprechen, wo wir hinfahren dürfen, wo wir neue Haltestellen kriegen.“ Die entsprechenden Treffen stünden noch aus, weil Corona solche Zusammenkünfte gerade schwer mache. (mz/Robert Briest)