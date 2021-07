So kann man sich vor Einbrüchen schützen

Bad Dürrenberg/MZ - Den Schraubendreher angesetzt, an der richtigen Stelle ein bisschen hin und her bewegt und dann ein wenig Kraft: Fast geräuschlos gleitet das Fenster zur Seite. Der Weg ins Innere ist frei.

Wie leicht sich Einbrecher viel zu häufig Zugang zu Wohnungen und Häusern verschaffen können, das führen Polizeibeamte einer mobilen Beratungsstelle im Saalekreis derzeit interessierten Anwohnern vor. An einem Demonstrator können sich diese selbst darin ausprobieren, ein geschlossenes Fenster mit einfachem Werkzeug zu öffnen. Und das ist leichter als gedacht.

Dabei sind Fenster wie jenes, das sich in der Demonstration so einfach aufstemmen lässt, in rund 80 Prozent der Wohnungen in Deutschland verbaut, erfahren die Besucher. Potenziell betroffen ist also die Mehrzahl aller Haushalte. Und manchmal ist es sogar noch leichter für Diebe, in fremde Heime einzusteigen: „Ein angekipptes Fenster ist ein offenes Fenster“ – dieser Satz fällt immer wieder in den Ausführungen der Polizisten, die ihren Informationsstand an diesem Tag in Bad Dürrenberg am Parkplatz am Kastanienweg aufgebaut haben. Um 15 Uhr haben sich drei Anwohner versammelt, um zu erfahren, wie sie sich effektiv und ohne große Umbauarbeiten gegen Einbruchsversuche wappnen können.

Pilzkopfverrieglungen

Denn so leicht wie in der anfangs beschriebenen Szene muss man es Dieben nicht machen. Auch ohne das ganze Fenster auszutauschen, könnten sich Menschen wirksam gegen Einbrüche schützen, sagt Susanne Hertel vom Polizeirevier Saalekreis, die neben dem Infostand steht und auf einen eigentümlichen Gegenstand darauf deutet: eine Pilzkopfverrieglung. Bei dieser wird der Fensterflügel mit pilzkopfartigen Verschlussbolzen besetzt, die sich im geschlossenen Zustand mit den Schließblechen am Fensterrahmen verhaken.

Das bietet zwar keinen ultimativen Schutz, stellt aber eine wirksame Methode da, Einbruchsversuche stark zu verzögern. Und damit ist einiges gewonnen, denn die meisten Einbrecher gäben nach drei bis fünf Minuten auf, meint Susanne Hertel. So scheiterten mittlerweile knapp die Hälfte der Einbruchsversuche, weil immer mehr Menschen ihre Fenster nachrüsteten. Neben der Pilzkopfverrieglungen gibt es noch weitere Möglichkeiten, Fenster und Türen einbruchssicher zu machen, über die Hertel und ihre Kollegen informieren.

Am meisten wurde in Merseburg eingebrochen

Dabei waren im ersten Halbjahr 2021 relativ viele Einbrüche zu verzeichnen: Laut Erfassungsstatistik der Polizei gab es in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 47 Einbrüche im Saalekreis im Vergleich zu 25 im ersten Halbjahr 2020 und 37 in den ersten sechs Monaten 2019. Am meisten wurde demnach in Merseburg eingebrochen: Im ersten Halbjahr 2021 allein 21 Mal.

Zwar seien diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, heißt es aus dem Polizeirevier Saalekreis, da sich die Zahlen der Erfassungsstatistik noch ändern könnten, etwa wenn sich die Klassifizierung von Delikten im Zuge weiterer Ermittlungen noch ändere. Dennoch bietet der Anstieg einen guten Anlass, das eigene Zuhause einmal mit den Augen eines Einbrechers zu betrachten und sich die Frage zu stellen: Wie sicher sind die eigenen vier Wände?

Mobile Beratung

Prävention von Einbrüchen ist die Aufgabe der mobilen Beratungsstelle des Polizeireviers Saalekreis. Die Beamten besuchen Orte in der Region und informieren direkt vor Ort. Der nächste Termin findet diesen Dienstag von 14 bis 17 Uhr in Sennewitz an der Ecke Im alten Dorf/Am Kirschrain statt.