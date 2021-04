So geht es dem niedlichen Schädling an den Kragen

Obhausen - „Das Gebiet zwischen Dornstedt und Obhausen ist verseucht“, sagt Robert Marz, Bereichsleiter Pflanzenproduktion beim Agrarunternehmen Barnstädt. Es sind aber keine chemischen Altlasten, die da im Ackerboden stecken, sondern quicklebendige Nager: Feldmäuse.

Bauernschreck: Feldmäuse werden zur Plage

Die sind solo zwar ganz niedlich, können bei massivem Populationswachstum für die Landwirte jedoch zur Plage werden – so wie im Vorjahr. Wenn es ganz schlimm kommt, könne man vom Feldrand aus zugucken, wie die Halme fallen, schildert Marz. „Die Mäuse fressen teilweise über 50 Prozent der Ernte weg.“

Kürzlich warnten Experten des Landesamtes für Landwirtschaft und Gartenbau, dass in diesem Jahr gerade im Landessüden erneut eine Plage folgen könnte, da die Population im November noch groß gewesen sei und es im Winter wenige starke Temperaturwechsel gegeben habe. Deshalb hat das Agrarunternehmen jetzt im Frühjahr beim Kreis noch einmal die Genehmigung für die Mäusebekämpfung beantragt und erhalten.

Feldmäuse teilen sich ihr Habitat mit den geschützten Feldhamstern

Marz hält an einem Windrad nördlich der Autobahn 38. Fast ein Dutzend Mitarbeiter des Agrarunternehmens sitzen auf der Anhöhe verstreut zur Mittagspause. „Sobald die Genehmigung vorliegt, fahren wir mit den Leuten aus dem Stall und der Verwaltung raus. Mindestens einer vor Ort muss einen Pflanzenschutzschein besitzen.“ Die Mäusebekämpfung ist eine der noch personalintensivsten Tätigkeiten in der modernen und vielerorts zumindest teilautomatisierten Landwirtschaft, denn sie erfolgt in Handarbeit.

Das liegt vor allem an Naturschutzvorgaben. Schließlich teilen sich die Feldmäuse ihr Habitat etwa mit den geschützten Feldhamstern. Auch auf einheimische und Zugvögel muss Rücksicht genommen werden. In einigen Gebiet ist der Einsatz von Giftködern deshalb komplett untersagt.

Giftkörner müssen direkt ins Loch der Feldmaus

Auf den Flächen zwischen Dornstedt und Obhausen ist er unter einer wichtigen Auflage erlaubt: Die Giftkörner müssen direkt ins Loch gegeben werden, damit nicht etwa Vögel in Versuchung kommen, sie aufzupicken. Marz stapft 50 Meter ins Feld hinein zu einer Stelle, an der sich im noch flachen Getreide eine Art Lichtung gebildet hat.

In deren Mitte sind eine Reihe von Löchern im Boden. „So fängt es an“, erklärt der Landwirt. „Mäuse sind paarungsfreudig. Wenn nichts unternommen wird, hat ein Pärchen am Ende bis zu 2.000 Nachfahren. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise fünf Pärchen haben, könnten es 10.000 Mäuse werden.“

Keine hundertprozentige Erfolgsquote bei der Art von Schädlingsbekämpfung

Deshalb greifen Marz’ Kollegen zur Legeflinte, einem langen Metallrohr mit einer Schräge am unteren Ende: „Durch Aufditschen fallen fünf Körner raus – direkt ins Loch. Die Maus stirbt dann hoffentlich. Das Mittel ist so konzipiert, dass es anderen Tieren, die die Mäuse fressen, nicht schadet, weil die Giftdosis für eine Maus ausgelegt ist.“

Eine hundertprozentige Erfolgsquote hat diese Art der Schädlingsbekämpfung nicht. Mit Glück lande man 60 Prozent Erfolg, erörtert der Bereichsleiter. Das helfe, zumindest das Problem einzudämmen. „Wir wollen die Mäuse ja nicht ausrotten, aber es muss ein Miteinander sein.“

An dem versucht das Agrarunternehmen auch natürliche Fressfeinde der Maus zu beteiligen und zu fördern. Deshalb stellen die Mitarbeiter im Herbst Sitzkrücken für Raubvögel auf, die typischen T-förmigen Holzgebilde am Ackerrand. „Die sind meist gut besucht“, berichtet Marz. Die Randlage ist dabei kein Zufall. „Die Mäuse kommen von außen auf die Felder.“ Die Sitzkrücken für die Raubvögel sollen daher eine Art Grenze samt Kontrolle bilden. (mz/Robert Briest)