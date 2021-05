Sind Frauen nur zu Gast in der Männerwelt?

Merseburg - „Es ist eine männerdominierte Politik, die die Politik für Frauen mitmacht. Das funktioniert nicht“, urteilt die Linkenpolitikerin Kerstin Eisenreich. Die Kabelsketalerin gehört im Magdeburger Landtag zur absoluten Minderheit – der der Frauen. Nur etwas mehr als ein Fünftel der Abgeordneten ist weiblich. Sachsen-Anhalt bildet damit das abgehängte Schlusslicht im Bundesvergleich. Bei Spitzenreiter Hamburg liegt der Anteil doppelt so hoch.

Mit der Landtagswahl am 6. Juni könnte sich auch hierzulande an der mangelnden Repräsentation der Frauen im Parlament etwas ändern. Ob das geschieht, ist zumindest mit Blick auf die Ausgangslage im Saalekreis fraglich. 27 Direktkandidaten bewerben sich dort um Mandate. Mit Eisenreich, Martina Hoffmann (Grüne), Eva Feußner (CDU) und Ramona Hoyer sind darunter lediglich vier Frauen. Drei davon könnten realistisch den Sprung nach Magdeburg schaffen.

Eva Feußner (Foto: dpa)

Dass dort bisher Frauen in der klaren Minderzahl sind, hat in den Augen von Eisenreich deutliche Auswirkungen auf die Politik. „Es gibt in Bereichen wie Verkehr teils massive Unterschiede zwischen Männern und Frauen: große, schnelle Karren oder ÖPNV.“ Auch würden Frauenthemen oft abgebügelt: „Nehmen wir das Beispiel Hygieneartikel für Frauen. Das wird dann als individuelles Problem abgebügelt. Doch das ist es nicht. Frauen brauchen die. Und gerade für jene mit geringem Einkommen sind die Kosten dafür eine Belastung.“

Frauenfeindlichkeit im Landtag

Doch woran liegt es, dass die Parteien im Saalekreis kaum Kandidatinnen aufstellen? „Wir haben genug angesprochen, aber es wollte keine“, begründet Patrick Wanzek, Kreischef der SPD, die zwar eine Landesliste hat, auf der sich Frauen und Männer abwechseln, im Kreis aber nur Genossen ins Rennen schickt. Eine der Angesprochenen habe gesagt, sie wolle nicht in die Berufspolitik, bei einer anderen sei familiär etwas dazwischen gekommen: „Sie muss einen Angehörigen pflegen.“

Martina Hoffmann (Foto: Katrin Sieler)

Das passt zur Erklärung von FDP-Kreischefin Ramona Hoyer, die sich mit Listenplatz neun nach derzeitigen Umfragen Hoffnungen auf den Landtagseinzug machen kann: „Bei aller Emanzipation sind noch immer Frauen für Kinder und Familie zuständig.“ Es gelinge schwer, Frauen für die Politik zu begeistern. Das liege aber nicht am mangelnden Interesse, sondern am Faktor Zeit, argumentiert die Anwältin: „Wenn ich Kinder hätte, wüsste ich auch nicht, ob ich noch Zeit für Politik hätte.“ Das Problem sei, dass die oft am Abend stattfinde. Termine nach 16, 17 Uhr seien für Mütter oft schwierig.

„Parlament ist ein schwer mit Familie vereinbarer Job.“

Das bestätigt auch Eisenreich mit Blick auf den Landtag: „Parlament ist ein schwer mit Familie vereinbarer Job.“ Das könnte Frauen abschrecken, denn die trügen meist, nach wie vor, die große Last im Familienbereich: „Ich erlebe es bei mir. Mir muss jetzt mein Mann den Rücken in der Familie frei halten.“ Die Linke attestiert nicht nur der Politik, sondern der Gesellschaft gar eine Rückwärtsentwicklung. „Es wird häufiger gesagt, Frauen sollen wieder an den Herd – nicht nur von der AfD, sondern auch von konservativen CDU-Kreisen.“

Kerstin Eisenreich (Foto: Katrin Sieler)

Eisenreich hält es deshalb zunehmend schwierig für Frauen, den Schritt in die (Berufs-)Politik zu wagen. Zumal der Landtag ein sehr unangenehmes Pflaster für sie sei. „Gerade die AfD hat ein frauenfeindliches Auftreten. Sie zeigen: Wir Männer haben hier das Sagen. Wenn Frauen reden, wird viel häufiger hineingebrüllt.“

Auf der Landesliste der AfD finden sich auf den ersten 20 Plätze lediglich zwei Frauen. Im Saalekreis treten für sie nur Männer an. Kreischef Hans-Thomas Tillschneider sieht im geringen Frauenanteil im Landtag kein Problem: „Es hat sich ja aus freien Stücken so ergeben. Wir leben in einem freien Land. Es schaffen ja auch Frauen in die Politik, aber viele wollen nicht.“ Die Alternative zum Status quo wäre aus seiner Sicht ein Zwangssystem.

Bessere Zeiten

Es geht um eine Quotenregel. Brandenburg versuchte kürzlich, mit einem Paritätsgesetz für Gleichstand auf den Kandidatenlisten zu sorgen. Doch das Verfassungsgericht des Landes kassierte das Gesetz, weil es Parteirecht und Wahlgrundsätze verletze. Eisenreich ist trotzdem Freundin einer solchen Regelung, die von SPD, Grünen und Linken bereits freiwillig praktiziert wird, räumt zugleich aber auch ein, dass es schwierig sei, eine Regel für Parteien wie die AfD mit wenigen weiblichen Mitgliedern zu finden.

Hoyer zweifelt, ob ein Paritätsgesetz der richtige Weg ist: „Man kann keine Frau zwingen, in die Politik zu gehen. Und was mache ich mit jenen, die sich weder als Mann noch als Frau einordnen?“ Bei den Linken können Diverse auf der weiblichen Liste antreten. Für die FDP-Politikerin gibt es derweil noch einen anderen Ansatzpunkt: Die Zeiten müssten anders gestaltet werden, Politik aus den Abendstunden herausgeholt werden: „Warum kann eine Verbandssitzung nicht mal morgens 10 Uhr beginnen?“ Hoyer betont zudem, dass man unterscheiden müsse zwischen der Anzahl der Frauen in einer Partei und der Frage, ob sie etwas zu sagen haben. „Bei uns haben derzeit die Frauen das Ruder“, verweist sie auf FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens. Zumindest in diesem Punkt gibt es eine sichtbare Entwicklung: Bis auf CDU und AfD ziehen alle Parteien mit einer Frontfrau in den Wahlkampf. (mz)