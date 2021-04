Seen bei Wallendorf: Warum der Saalekreis ein Paradies für Fledermäuse ist

Wallendorf - Auf ihrem Zug quer durch Europa machen unzählige Tiere ausgerechnet an Seen bei Wallendorf Halt. Forscher erklärt, warum die Gewässer so attraktiv sind.

Kaum kündigt sich der Winter an, herrscht am Himmel über dem Saalekreis Hochbetrieb. Denn nicht nur viele Vogelarten zieht es dann in wärmere Gefilde, sondern auch unzählige Fledermäuse. Und auf ihrer Reise vom Baltikum in Richtung Mittelmeer machen viele von ihnen ausgerechnet bei Wallendorf Halt: „Zur Zugzeit ist das Gebiet ein echtes Eldorado“, erklärt Bernd Ohlendorf.

Vor allem die flachen Gewässer, in denen einst Kies abgebaut wurde, bezeichnet er als europäischen Hotspot für Fledermäuse. Ohlendorf leitet die Landesreferenzstelle für Fledermausschutz. Seit über 50 Jahren erforscht er die faszinierenden Tiere bereits. Er weiß, wovon er spricht.

Insektensterben bei nichtaktiven Fledermäusen beliebt

Dass Wallendorf bei den nachtaktiven Fledermäusen so beliebt ist, hat jedoch einen traurigen Hintergrund - das große Insektensterben. Jüngst erst hatte das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle Alarm geschlagen und mit einer Studie bundesweit Schlagzeilen gemacht: Die jährliche Gesamtmasse an wirbellosen Tieren habe im Mittel um rund 76 Prozent abgenommen, hieß es.

Als Gründe für diese Entwicklung sieht Fledermausexperte Ohlendorf unter anderem Monokulturen in der Landwirtschaft und die Lichtverschmutzung in Ballungsräumen. Dem fallen dann Nachtfalter, Mücken und Käfer zum Opfer - Insekten also, von denen sich Fledermäuse hauptsächlich ernähren. „An den Wallendorfer Kiesgruben gibt es aber noch relativ viele Insekten“, erklärt Ohlendorf.

Fledermäuse schlagen sich im Saalekreis den Bauch voll

Auf ihrer langen Reise gen Süden legten die Fledermäuse hier einen mehr oder weniger langen Stopp ein und schlagen sich den Bauch voll, um ihre Reise gestärkt fortzusetzen.

Zu den Arten, die sich vor allem rund um Wallendorf wohl fühlen, zählen laut Ohlendorf unter anderem Abendsegler, die Rauhautfledermaus und die Zweifarbfledermaus. „Zugvögel sind am Tag leicht wahrzunehmen, die Fledermäuse fliegen bei Dunkelheit, wir können also nur schwer sagen, von wie vielen Tieren wir sprechen“, sagt er. Auch Hochrechnungen aus Fängen seien schwierig. Regelmäßig seien er und sein Team mit acht Meter hohen Netzen unterwegs, um Tiere vom Himmel zu holen und mit Peilsendern auszustatten. „So können wir mehr über ihr Wanderverhalten erfahren“, erklärt der Fledermausexperte.

Fledermaus kann bis zu 2.000 Kilometer weite Strecken fliegen

Wiederfunde hätten tatsächlich bereits gezeigt, dass manche Fledermaus 2.000 Kilometer weite Strecken fliegt, um dem harten Winter zu entgehen. Manches Tier überlebt die Reise aber auch nicht. Nicht etwa, weil sie verhungern, sondern wegen einer weiteren großen Gefahr: Windräder.

„Man geht davon aus, dass jedes Jahr bis zu 500.000 Fledermäuse Opfer solcher Anlagen werden“, sagt Ohlendorf. Die Räder seien warm, würden Insekten und damit auch Fledermäuse anziehen. Vor allem größere Windparks, wie es sie auch im Saalekreis gibt, seien aus Expertensicht ein schier unüberwindbares und tödliches Hindernis. (mz)