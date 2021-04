Schwerverletzte Frau muss ins Krankenhaus

Salzmünde - Am Montag gegen 11 Uhr kam es in der Straße der Einheit in Salzmünde zu einem Unfall mit einem LKW und einer Fußgängerin. Laut Polizei wurde die Fußgängerin dabei schwerstverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der LKW-Fahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls medizinisch behandelt. Wie es zu dem Unfall kam, müsse noch ermittelt werden, heißt es in der Meldung. Zur Unfallaufnahme wurde unter anderem eine Drohne der Polizei eingesetzt. (mz)