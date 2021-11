Schwerer Unfall bei Bad Läuchstädt: Zwei Pkw prallen frontal zusammen - vier Schwerverletzte kommen in Klinik

Bad Lauchstädt/Delitz am Berge/MZ - Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ist es zwischen Bad Lauchstädt und Delitz am Berge zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 66-jähriger Pkw-Fahrer nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrer frontal zusammen.

Die beiden Fahrer sowie deren Beifahrerinnen im Alter von 38 und 58 wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch die umherfliegenden Trümmerteile, wurde eine weitere Pkw-Fahrerin getroffen, welche leichtverletzt, ebenfalls ins Klinikum gebracht wurde. Die Straße wurde zur Versorgung der Verletzten und Unfallaufnahme für rund drei Stunden gesperrt.